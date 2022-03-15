Манчестер Юнайтед у першому матчі проти Атлетіко видряпав результативну нічию, однак рівень футболу насторожував вболівальників "червоних дияволів". Мадридці забили швидкий гол, контролювали хід зустрічі, двічі влучили у каркас воріт Де Хеа й практично нічого не дозволили супернику – та і подальші поєдинки МЮ в АПЛ не вражали. Втім, букмекери все одно вважали манкуніанців фаворитами пари.

Вочевидь, вони повелись на кадрові проблеми гостей. Дієго Сімеоне не міг розраховувати на Феррейру-Карраско, Врсалько, Кунью та Лемара, а готовність Кондогбія, Корреа й Ермосо викликала сумніви (всі троє залишились у запасі). Тим не менш, навіть за таких втрат склад Атлетіко виглядав потужно. Трійка центрбеків не змінилась, Де Пауль і Коке закрили втрати в центральній лінії, а партнером Феліша у нападі став Грізманн.

У Ральфа Рангніка особливих проблем зі складом не було. Лишень по Шоу були питання – у підсумку він не потрапив навіть у заявку. Попри хорошу кадрову ситуацію, ротація виявилась відчутною – Мактомінай замінив Погба, Еланга вийшов замість Рашфорда, а Далот з Теллесом закрили фланги оборони (Ліндельоф сів у запас).

Динамічний перший тайм: МЮ активний, Атлетіко – ефективний

Перший тайм на Олд Траффорд не міг не сподобатись. Команди демонстрували високу швидкість роботи з м'ячем, шикарно працюючи під пресингом в один-два дотики, та і моменти виникали хороші. Манчестер Юнайтед явно тримав ініціативу, демонструючи вищу активність і досить часто заходячи в штрафний (13 дотиків до м'яча), в той час як Атлетіко концентрувався на середньому блоці й грі другим номером.

Підопічні Ральфа Рангніка до перерви провели 7 ударів по воротах, 4 рази влучивши у площину. Виглядає непогано, однак в реальності все не так красиво – "червоні дияволи" створили всього один реально гольовий момент. Він пройшов на 13-й хвилині внаслідок прострілу Бруну Фернандеша з правого флангу на ближній кут воротарського – Еланга замкнув, але влучив у голову Облаку. Крім того, перед свистком на перерву Бруну вистрілив з дистанції у правий нижній, однак Облак парирував.

Всі інші удари МЮ по воротах чи хоча б підходи до них не були небезпечними, потягнувши на приблизно на 0,2 очікуваних голи. Атлетіко ж продемонстрував вбивчу ефективність. За весь перший тайм мадриці провели всього 3 постріли, але перший з них полетів у ліву дев'ятку (Де Пауль бив з-за меж штрафного, Де Хеа врятував), другий завершився скасованим голом Феліша (Жоау замкнув простріл, але був офсайд), а третій відкрив рахунок – і знову в центрі уваги опинився Феліш.

"Матрацники" забили на 41-й хвилині. Все почалося з відбирання м'яча на фланзі у Еланги в центрі поля, після чого мадридці провели короткий обіграш з передачею на хід Фелішу. Португалець увійшов на правий кут карного майданчика й п'яткою вирізав проникний пас на Грізманна, а француз виконав м'який навіс на дальню стійку – Лоді замкнув. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Ризикована гра на результат від Атлетіко й марнотратство МЮ в другому таймі

В другому таймі стало помітно, що Атлетіко остаточно перейшов у режим захисту результату. Щось схоже було і в мадридській зустрічі – "матрацники" відійшли на свою половину і спробували затягнути "дияволів" в трясовину поперечних перекатів та єдиноборств. На "Ванда Метраполітано" це працювало досить якісно, адже моментів у МЮ не виникало, а підопічні Дієго Сімеоне ще й кілька разів гостро огризнулись в контратаках.

На "Олд Траффорд" все пішло не так однозначно. З одного боку, команда Ральфа Рангніка дійсно страждала, намагаючись прорвати оборонні побудови суперника – це було довго, нудно й не дуже ефективно. З іншого, МЮ все одно міг зрівнювати рахунок. Підкачала реалізація.

Так, вже за кільканадцять секунд по перерві Еланга увірвався на правий край штрафного й щільно пробив у дальній кут – вийшло трішечки неточно (та і Облак кінчиками пальців таки зачепив м'яч). На 59-й же господарі змарнували фантастичний шанс: Далот подав з правого флангу на ліву половину карного майданчика, Льоренте пролетів повз цей крос, а Санчо прийняв м'яч у метрах восьми від воріт – Джейдон поклав корпус і потужно пробив. М'яч пролетів над дев'яткою!

Ще один шикарний шанс зрівняти рахунок манкуніанці втратили на 77-й хвилині, коли Варан замкнув навіс з кутового. М'яч полетів у ліву дев'ятку, але Облак парирував! Втім, Роналду підхопив м'яч перед воротами й з гострого кута пробив у падінні через себе – вийшло слабенько. Облак спіймав сферу. Атлетіко ж за весь цей час мав тільки один дальній удар у виконанні Де Пауля, який не став проблемою для Де Хеа.

МЮ зазнає фіаско

В ендшпілі зустрічі стало очевидно, що МЮ задихається. Ральф Рангнік ще в середині другого тайму провів серію заміну, випустивши Погба, Матіча й Рашфорду замість Бруну, Еланги й Мактоміная. Пізніше він пішов ва-банк, випустивши Кавані та Мату на заміну Фреду й Магуайру. Все це не приносило жодного зиску. Моментів не виникало, а всі підходи до штрафного накривали захисники Атлетіко. План Дієго Сімеоне почав працювати, як швейцарський годинник.

Зрештою, цей годинник доцокав до фінального свистка. МЮ так і не відігрався. Атлетіко святкує мінімальну перемогу на "Олд Траффорд" і крокує в чвертьфінал Ліги чемпіонів!

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