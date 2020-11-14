Капітан "Фурії Рохи" не зміг реалізувати відразу два пенальті у матчі Ліги націй проти Швейцарії (1:1).

Швейцарія втримала нічию з Іспанією – Рамос двічі не забив пенальті, альпійці втратили двох лідерів на битву з Україною

Після перерви Рамос програв дві дуелі Яну Зоммеру. Спочатку воротар швейцарців відбив непростий удар в нижній кут, а потім покарав Серхіо за незграбну паненку. Цікаво, що до цього Рамос 25 разів поспіль вдало пробивав з "позначки". Останній промах був 9 травня 2018 року, інформує Gracenote.

Додамо, що легендарний захисник Іспанії також відзначав рекорд – найбільша кількість матчів серед всіх гравців європейських збірних.

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