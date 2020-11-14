Капитан "Фурии Рохи" не смог реализовать сразу два пенальти в матче Лиги наций против Швейцарии (1:1).

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После перерыва Рамос проиграл две дуэли Яну Зоммеру. Сначала вратарь швейцарцев отбил непростой удар в нижний угол, а затем наказал Серхио за неуклюжую паненку. Интересно, что до этого Рамос 25 раз подряд удачно бил с "точки". Последний промах был 9 мая 2018 года, информирует Gracenote.

Добавим, что легендарный защитник Испании также отмечал рекорд – наибольшее количество матчей среди всех игроков европейских сборных.

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