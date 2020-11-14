Капітан збірної Іспанії вийшов у старті на поєдинок п'ятого туру Ліги націй з Швейцарією. Це його 177 матч у футболці "Фурії рохи", інформує Squawka Football.

Рамос отримав два топ-варіанти продовження кар'єри

Таким чином Серхіо Рамос перевершив досягнення Джанлуїджі Буффона та став рекордсменом за кількістю матчів серед європейських збірних. Цікаво, що йому залишилось зіграти лише 8 матчів, щоб побити світовий рекорд, встановлений єгиптянином Ахмедом Хассаном – у його активі 184 зустрічі за збірну.

Зауважимо, у Лізі націй національна команда Іспанії грає з Німеччиною, Україною та Швейцарією у групі А4.

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