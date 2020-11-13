Капітан Реала може продовжити виступи в Італії або Франції. У послугах 34-річного оборонця зацікавлені Ювентус і ПСЖ.

Серхіо Рамос як ніколи близький до відходу з Реала – в Іспанії вірогідність прощання з капітаном взагалі оцінили у 80%. Центрбек не може узгодити з "вершковими" умови нової угоди, а вже на початку 2021-го має право підписати попередній контракт з іншим клубом.

Рамос близький до відходу з Реала попри бажання залишитись

У послугах досвідченого захисника зацікавлені Ювентус та ПСЖ. Фаворитом є саме французький клуб, президент якого готовий негайно задовольнити фінансові апетити Рамоса. Про це повідомляє Calciomercato з посиланням на El Chiringuito TV.

Нагадаємо, Серхіо захищає кольори "вершкових" з 2005 року, а до цього виступав за Севілью, вихованцем якої є. З Реалом Рамос встиг завоювати 22 трофеї, серед яких чотири Ліги чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

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