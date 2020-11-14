Капитан сборной Испании вышел в старте на поединок пятого тура Лиги наций со Швейцарией. Это его 177 матч в футболке "Фурии рохи", информирует Squawka Football.

Рамос получил два топ-варианта продолжения карьеры

Таким образом Серхио Рамос превзошел достижение Джанлуиджи Буффона и стал рекордсменом по количеству матчей среди европейских сборных. Интересно, что ему осталось сыграть всего 8 матчей, чтобы побить мировой рекорд, установленный египтянином Ахмедом Хассаном – в его активе 184 встречи за сборную.

Заметим, что в Лиге наций национальная команда Испании играет с Германией, Украиной и Швейцарией в группе А4.

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