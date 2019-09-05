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Рамос, Алькантара та інші гравці збірної Іспанії пофеєрили на тренуванні – таке не побачиш у навіть у відеогрі

16:11 472 Читать на русском
Рамос, Алькантара та інші гравці збірної Іспанії пофеєрили на тренуванні – таке не побачиш у навіть у відеогрі
Тьягу Алькантара / Фото SeFutbol

Спостерігаючи за тренуванням "Фурії Рохи" може скластись враження, що кубок Євро-2020 вже знайшов свого власника.

 

Збірна Іспанії активно готується до чергових матчів кваліфікації на Євро-2020.

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Теги
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