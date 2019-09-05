Рамос, Алькантара та інші гравці збірної Іспанії пофеєрили на тренуванні – таке не побачиш у навіть у відеогрі

Спостерігаючи за тренуванням "Фурії Рохи" може скластись враження, що кубок Євро-2020 вже знайшов свого власника.
Збірна Іспанії активно готується до чергових матчів кваліфікації на Євро-2020.
Зозуля на тренуванні потрапив під "роздачу" гравців Альбасете – відео дня
Серхіо Рамос, Родріго Ернандес, Тьягу Алькантара, Дані Себальйос та Маріо Ермосо зібрались продемонструвати тренерському штабу майстер-клас з прийому м'яча.
Божевільні трюки у виконанні підопічних Роберта Морено перетворили звичайне тренування на чемпіонат світу з фристайлу.
5 вересня "Фурія Роха" зможе продемонструвати свою майстерність у матчі відбору до Євро-2020 проти Румунії. Початок о 21:45.
Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору