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Рамос, Алькантара и другие игроки сборной Испании пофеерили на тренировке – такое не увидишь даже в видеоигре

16:11 115 Читати українською
Рамос, Алькантара и другие игроки сборной Испании пофеерили на тренировке – такое не увидишь даже в видеоигре
Тьягу Алькантара / Фото SeFutbol

Наблюдая за тренировкой "Фурии Рохи" может сложиться впечатление, что кубок Евро-2020 уже нашел своего владельца.

 

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