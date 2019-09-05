Рамос, Алькантара и другие игроки сборной Испании пофеерили на тренировке – такое не увидишь даже в видеоигре

Наблюдая за тренировкой "Фурии Рохи" может сложиться впечатление, что кубок Евро-2020 уже нашел своего владельца.

Сборная Испании активно готовится к очередным матчам квалификации на Евро-2020.

Зозуля на тренировке попал под "раздачу" игроков Альбасете – видео дня

Серхио Рамос, Родриго Эрнандес, Тьягу Алькантара, Дани Себальйос и Марио Эрмосо собрались продемонстрировать тренерскому штабу мастер-класс по приему мяча.

Сумасшедшие трюки в исполнении подопечных Роберта Морено превратили обычную тренировку на чемпионат мира по фристайлу.

5 сентября "Фурия Роха" сможет продемонстрировать свое мастерство в матче отбора к Евро-2020 против Румынии. Начало в 21:45.

Битва "динамовцев", дуэль соперников Украины, новая серия великого противостояния – главные фишки 5-го тура евроотбора