У грудні форвард Зеніта відмовлявся грати за збірну через погану форму, а тепер нова причина – його раптом сильно схвилювала ситуація в Україні.

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"У неділю ми поспілкувалися з Артемом, він запевнив, що дуже хоче грати за збірну. Але зараз, у зв'язку з непростою ситуацією в Україні, де в нього проживає багато родичів, перепросив та попросив за сімейними обставинами його на цей збір не викликати. Ми домовилися, що залишаємося з ним на зв'язку і слідкуватимемо за його виступами за Зеніт", – цитує Карпіна сайт РФС.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили Росію. 24 березня збірна країни-окупанта повинна була приймати Польщу в рамках півфіналу відбору ЧС, але тепер може проводити лише товариські матчі із суперниками сумнівної якості.

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