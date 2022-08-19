Ярослав Ракицкий в Адане Демирспор снова будет иметь партнера с сомнительной репутацией.

Турецкий клуб официально объявил о подписании российского нападающего Артема Дзюбы. Контракт рассчитан по схеме 1+1.

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Ранее Адана Демирспор пригласил Ракицкого на таких же условиях. Украинец хорошо знает Дзюбу по совместным выступлениям в питерском Зените. Нападающий отличался не только голами, но и скандальным поведением за пределами поля.

Новый сезон для Аданы Демирспор начнется 22 августа матчем против Фенербахче.

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