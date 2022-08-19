Ракицкий не смог полностью отмыться от оккупантов – защитник будет играть со скандальным экс-капитаном сборной России
06:30 - Читати українською
Ярослав Ракицкий в Адане Демирспор снова будет иметь партнера с сомнительной репутацией.
Турецкий клуб официально объявил о подписании российского нападающего Артема Дзюбы. Контракт рассчитан по схеме 1+1.
Дешевый пиар – скандальный Дзюба отказался от сборной России из-за войны в Украине
Ранее Адана Демирспор пригласил Ракицкого на таких же условиях. Украинец хорошо знает Дзюбу по совместным выступлениям в питерском Зените. Нападающий отличался не только голами, но и скандальным поведением за пределами поля.
Новый сезон для Аданы Демирспор начнется 22 августа матчем против Фенербахче.
Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter