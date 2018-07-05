Рафаїлов прокоментував ситуацію із стадіоном Зорі для Ліги Європи

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов розповів про підготовку клубу до участі в Лізі Європи 2018/19.

"Сподіваємося, що відбіркові матчі пройдуть у Запоріжжі, хоча ще багато треба зробити в підготовці керівництву міста та стадіону. Вони розуміють ту відповідальність, яка перед всіма нами стоїть. Але вже сьогодні на полі стадіону Славутич-Арена, яке зовсім недавно перестелили, збираються проводить якісь релігійні зібрання зі встановленням сцени на полі.

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Їм, як-то кажуть, видніше. Враховуючи всі обставини, найімовірніше, запасним стадіоном у нас буде стадіон Чорноморець в Одесі. Хоча ми будемо робити все можливе для того, щоб усі матчі Ліги Європи проходили в Запоріжжі. Вже багато було зроблено міською громадою та владою, клубом. Коротко кажучи, практично все вже зроблено для того, щоб матчі Зорі в єврокубках відбувалися в Запоріжжі", – розповів Рафаїлов в інтерв'ю офіційному сайту Зорі.

Відзначимо, що луганці розпочнуть боротьбу за кубок Ліги Європи з третього відбіркового раунду. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 23 липня, а поєдинки зіграють у серпні.

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