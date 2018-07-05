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Рафаилов прокомментировал ситуацию со стадионом Зари для Лиги Европы

15:29 54 Читати українською
Рафаилов прокомментировал ситуацию со стадионом Зари для Лиги Европы
Славутич-Арена / Википедия

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал о подготовке клуба к участию в Лиге Европы 2018/19.

"Надеемся, что отборочные матчи пройдут в Запорожье, хотя еще много надо сделать в подготовке руководству города и стадиона. Они понимают ту ответственность, которая перед всеми нами стоит. Но уже сегодня на поле стадиона Славутич-Арена, которое совсем недавно перестелили, собираются проводить какие-то религиозные собрания с установлением сцены на поле.

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Им, как говорится, виднее. Учитывая все обстоятельства, скорее всего, запасным стадионом у нас будет стадион Черноморец в Одессе. Хотя мы будем делать все возможное для того, чтобы все матчи Лиги Европы проходили в Запорожье. Уже много было сделано городской общиной и властями, клубом. Коротко говоря, практически все уже сделано для того, чтобы матчи Зари в еврокубках сыграли в Запорожье", – рассказал Рафаилов в интервью официальному сайту Зари.

Отметим, что луганчане начнут борьбу за кубок Лиги Европы с третьего отборочного раунда. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 23 июля, а поединки сыграют в августе.

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Теги
Славутич-Арена Черноморец Заря Заря Лига Европы Сергей Рафаилов
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