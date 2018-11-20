Пятов зізнався, який результат влаштує збірну України в спарингу з Туреччиною

Голкіпер збірної України Андрій Пятов серйозно налаштований на матч проти Туреччини, незважаючи на статус товариського поєдинку.

"Ми хочемо вдало виступити. Результат нікуди не дінеться, нас влаштує тільки перемога.

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Граємо з хорошою командою і тренера знаємо. Так, десь не виходило в грі зі Словаччиною але були і хороші моменти, які ми розібрали і зробили висновки", – цитує Пятова footballua.tv.

Нагадаємо, у попередньому матчі збірної проти Словаччини (1:4) ворота захищав голкіпер Динамо Денис Бойко.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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