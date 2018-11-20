Пятов признался, какой результат устроит сборную Украины в спарринге с Турцией

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов серьезно настроен на матч против Турции, несмотря на статус товарищеского поединка.

"Мы хотим удачно выступить. Результат никуда не денется, нас устроит только победа.

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Играем с хорошей командой и тренера знаем. Да, где-то не получалось в игре со Словакией но были и хорошие моменты, которые мы разобрали и сделали выводы", – цитирует Пятова footballua.tv.

Напомним, в предыдущем матче сборной против Словакии (1:4) ворота защищал голкипер Динамо Денис Бойко.

Товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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