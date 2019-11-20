Пятов став найкращим голкіпером у відборі на Євро-2020 за даними InStat

Компанія спортивної аналітики InStat оцінила усіх футболістів, які брали участь у матчах кваліфікації до Євро-2020.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов став найкращим воротарем у відборі на Євро-2020 за даними InStat. Пятов зіграв всі 8 матчів, з яких 5 – на нуль, а також пропустив 4 м'ячі. За індексом InStat отримав 312 балів.

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На другому місці опинився німець Мануель Нойєр. 33-річний воротар отримав 312 балів за 7 матчів, 5 з яких зіграні на нуль, а також пропустив 6 м'ячів.

Третя сходинка у голкіпера збірної Англії Джордана Пікфорда. Воротар британців отримав 301 бал, зіграв 7 матчів, 4 на нуль і пропустив 6 голів. Італієць Сальваторе Сірігу теж отримав 301 бал, але провів у відборі 5 зустрічей, 4 на нуль і пропустив всього 1 м'яч.

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Зауважимо, що Давід Де Хеа з Іспанії набрав 319 балів, але його результат не варто враховувати у цьому рейтингу, оскільки футболіст провів у кваліфікації менше половини матчів – всього три поєдинки.