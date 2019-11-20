Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020

Збірна Нідерландів потрапила до другого кошику на жеребкуванні Євро-2020 і стала першим суперником України на турнірі.

Збірна Німеччини, яка перемогла Північну Ірландію у відбірковій групі C (4:1), при жеребкуванні групового етапу буде разом з українською збірною в першому кошику. Таким чином, збірна Нідерландів автоматично стала першим суперником "синьо-жовтих" на турнірі.

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Зазначимо, що у зв'язку з тим, що 12 господаркам Євро спочатку були визначені місця в групах, Україна не зможе потрапити у квартети до Італії, Англії, Німеччини та Іспанії (також у першому кошику), а з Росією українців розведуть з політичних причин.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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