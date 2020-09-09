"Я обеспокоен больше не за то, что Пятов пропускает. В принципе это нормальная ситуация для вратарей. Но в последнее время бросается в глаза то, что он допускает ошибки в плане выхода из обороны. У него немного повысился брак при передачах.

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Из-за этого команда начинает нервничать, переживать. И от этого, конечно же, страдает игра. Меня беспокоит, что Андрей начал неуверенно действовать при выходе из обороны", – цитирует Гая Meta-ratings.com.ua.

В новом сезоне Пятов сыграл в трех официальных матчах, в которых пропустил 8 мячей.

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