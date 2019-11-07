"Пятов – топовий розбійник", або велика втрата Шахтаря перед Києвом: реакція соцмереж на хорватське диво "гірників" в ЛЧ

Донецький Шахтар вирвав драматичну нічию на полі загребського Динамо у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (3:3). Соцмережі феєрично відзначили камбек команди Каштру.

Забивши два м'ячі у компенсований час, "гірники" серйозно підвищили власні шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар та загребське Динамо мають однакову кількість набраних очок (по 5), але донеччани тепер володіють перевагою в очних зустрічах. Героєм хорватського поєдинку став Андрій Пятов, який продовжує чергувати відверті ляпи з героїчними подвигами. Його підключення на завершальний штурм Шахтаря – топ-тренд у соцмережах.

Шахтар феєрично вирвав нічию у Динамо З і зберіг шанси на плей-офф ЛЧ – велика проблема та неочевидний герой "гірників"

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко відзначає два обличчя нашого голкіпера.

Шахтер на жилах, но вытащил этот матч 3:3. Пятов привёз и Пятов спас;-) — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 6, 2019

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко порівняв Пятова з екс-воротарем Севільї Андресом Палопом, який забивав Шахтарю у Кубку УЄФА.

Взагалі не можу пригадати, щоб воротар на останніх секундах заробив пенальті у ворота суперника. Голи - пам’ятаю (привіт, Палоп!) але щоб пенальті... — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 6, 2019

Відтоді, як аналітичний портал SofaScore почав збирати статистику (2013) жоден інший голкіпер не заробляв пенальті для власної команди.

З 2013-ого точно перший зароблений воротарем для своєї команди пенальті https://t.co/s3qcQaPSrX — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 7, 2019

Крім цього, Скічко пише, що Шахтар, можливо, вперше в історії відіграв два м'ячі та не поступився.

Не знайшов жодного матчу у єврокубках коли б Шахтар відіграв різницю у -2 та не програв би у підсумку. З Реалом у Львові навіть три відіграли, але все одно поступилися.



Невже вперше у історії? ? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 6, 2019

Автор проекту "Бомбардир" Роман Бебех називає Пятова "спеціалістом по пеналях".

Анбелівбл Пятов! Він спеціаліст по пеналях. В Харкові привіз, у Загребі подарувавта врятував — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 6, 2019

Блогер Сергій Тищенко розповідає про низьку якість футбол і фантастичний сюжет гри.

Екс-ведучий культової програми "ПроСпорт" на "1+1" Євген Зінченко називає результат у Загребі "доказом професіоналізму та сили досвіду".

Результат матчу у Загребі - це доказ професіоналізму та сили досвіду. Але вже ніхто не назве загребське Динамо суперником, якого не слід поважати. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) November 6, 2019

Журналіст Руслан Свірін вважає, що перед Шахтарем варто скинути капелюха.

Головний редактор інформаційних проектів 24 каналу Анатолій Яворський сумнівається, що ми ще колись побачимо схожий матч.

Також у соцмережах розповідають топового розбійника, вирване очко, спільну карму для усіх Динамо та велику втрату Шахтаря перед матчем з Києвом.

Шахтар вириває очко pic.twitter.com/QPyI3IatxU — Амбасадор Сихова (@syhiv25) November 6, 2019

Как Шахтер должен был проиграть этот матч, так Загреб и упустил свою победу

Всё решит Аталанта! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 6, 2019

Пятов топовий розбійник! — Artem Dubrovsky (@yovomoD) November 6, 2019

А говорили форвардов нет. Андрюха Пятов лучший — Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) November 6, 2019

Смотреть матчи Шахтёра с комментарием Круторогова испытание ещё то #шахтер #динамозагреб — I️MRPL (@hhfan1) November 6, 2019

Ахахах впервые за год сел посмотреть футбол, а тут Шахтер делает камбэк с 3-1 до 3-3 в дополнительное время ))) вратарь зарабатывает пенальти в чужой штрафной на 90+5 ))) два удаления ))) — Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) November 6, 2019

️ Даруйте, а ця фатальна карма - вона спільна для усіх Динамо? #DYNSHK — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) November 6, 2019

Бляха. То что сделал Шахтер должно войти в учебники по футболу. Это просто невозможно! — Дмитрий (@lion4u_) November 6, 2019

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