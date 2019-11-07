"Пятов – топовий розбійник", або велика втрата Шахтаря перед Києвом: реакція соцмереж на хорватське диво "гірників" в ЛЧ

Донецький Шахтар вирвав драматичну нічию на полі загребського Динамо у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (3:3). Соцмережі феєрично відзначили камбек команди Каштру.
Забивши два м'ячі у компенсований час, "гірники" серйозно підвищили власні шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Шахтар та загребське Динамо мають однакову кількість набраних очок (по 5), але донеччани тепер володіють перевагою в очних зустрічах. Героєм хорватського поєдинку став Андрій Пятов, який продовжує чергувати відверті ляпи з героїчними подвигами. Його підключення на завершальний штурм Шахтаря – топ-тренд у соцмережах.
Шахтар феєрично вирвав нічию у Динамо З і зберіг шанси на плей-офф ЛЧ – велика проблема та неочевидний герой "гірників"
Екс-хавбек збірної України Євген Левченко, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко відзначає два обличчя нашого голкіпера.
Коментатор MEGOGO Вадим Скічко порівняв Пятова з екс-воротарем Севільї Андресом Палопом, який забивав Шахтарю у Кубку УЄФА.
Відтоді, як аналітичний портал SofaScore почав збирати статистику (2013) жоден інший голкіпер не заробляв пенальті для власної команди.
Крім цього, Скічко пише, що Шахтар, можливо, вперше в історії відіграв два м'ячі та не поступився.
Автор проекту "Бомбардир" Роман Бебех називає Пятова "спеціалістом по пеналях".
Блогер Сергій Тищенко розповідає про низьку якість футбол і фантастичний сюжет гри.
Екс-ведучий культової програми "ПроСпорт" на "1+1" Євген Зінченко називає результат у Загребі "доказом професіоналізму та сили досвіду".
Журналіст Руслан Свірін вважає, що перед Шахтарем варто скинути капелюха.
Головний редактор інформаційних проектів 24 каналу Анатолій Яворський сумнівається, що ми ще колись побачимо схожий матч.
Також у соцмережах розповідають топового розбійника, вирване очко, спільну карму для усіх Динамо та велику втрату Шахтаря перед матчем з Києвом.
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