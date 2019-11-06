Динамо Загреб – Шахтар – відео голів

Ліга чемпіонів — 21:49 1679
-
Ліга чемпіонів: Ювентус вирвав перемогу у Москві, Баварія не залишила шансів Олімпіакосу та вийшла в плей-офф
-
Копенгаген – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 20:29 1250
-
Динамо U-19 розгромило ПАОК U-19 у матчі Юнацької ліги УЄФА – Цітаішвілі оформив дубль, ефектна крапкаЛіга чемпіонів — 18:52 7483
-
Динамо U-19 – ПАОК U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА з чемпіоном світу в основіЛіга чемпіонів — 16:58 1884
-
Шахтар U-19 поступився Динамо Загреб U-19 у Юнацькій лізі УЄФА – шанси на плей-офф серйозно знизилисьЛіга чемпіонів — 16:52 3144