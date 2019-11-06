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ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ

Динамо Загреб – Шахтар – відео голів

22:35 3224 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар – відео голів
Динамо Загреб – Шахтар – відео голів / Фото ФК Шахтар

Динамо Загреб приймає Шахтар в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу Динамо Загреб – Шахтар.

25’ Бруно Петковіч
 
Алан Патрік 13’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч

Шахтар завітав у гості в Загреб на поєдинок із місцевим Динамо.

Динамо Загреб – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 13-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок. Мораєс прострілив з правого флангу, а замкнув передачу Алан Патрік.

Господарі швидко вирівняли становище. Бруно Петковіч влучним ударом головою відправив м'яч у ворота Пятова.

Відео гола Патріка:

Відео гола Петковіча:

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