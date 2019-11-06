Динамо Загреб – Шахтар: Патрік і Петковіч оформляють дежавю першого тайму з Харкова

Загребське Динамо та донецький Шахтар зійшлися в очному поєдинку. Проміжний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо Загреб – Шахтар розпочався о 22:00 за київським часом на стадіоні Максімір. "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ.

Динамо Загреб – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" спробували з перших хвилин узяти м'яч під власний контроль, а хорватський гранд ліниво пресингував гостей. Неквапливий темп поєдинку несподівано розбавив випад Шахтаря на 13-й хвилині: Жуніор Мораєс обігрався із Аланом Патріком, а потім форвард від лінії поля класно прострілив у район воротарського майданчика. Там на м'яч вже чекав Патрік і ударом в один дотик переграв Ліваковіча – 0:1!

Динамо Загреб – Шахтар – відео гола

Забивши м'яч, донеччани відійшли на власну половину поля. Із пресингом у підопічних Каштру в ці хвилини теж не склалося. Натомість Динамо отримало нагоду впродовж тривалого часу готувати власні атаки. Зрештою, це призвело до моменту на 19-й хвилині. Затяжка атака Загреба закінчилася навісом із правого флангу – Матвієнко провалився і не зміг зіграти головою, а м'яч опинився у Петковіча. Однак, хорватський форвард не зміг акцентовано пробити й той став легкою здобиччю Пятова.

Та ця невдача не засмутила нападника господарів. За 5 хвилин черговий навіс Теофіля-Катрена з правого флангу знову пішов на Петковіча, а Бруно у верховій боротьбі переграв Кривцова та Степаненка й пробив у протихід воротарю "гірників" – 1:1. Натхненні голом "сині" побігли вперед, а Шахтар на кілька хвилин відверто випав із гри. Це могло дорого обійтися донеччанам уже на 31-й хвилині. Ще одна подача з правого флангу дійшла до Петковіча, той елегантно обіграв оборонця, але хтось із "гірників" самовіддано кинувся під його удар – лише кутовий.

Тут же двічі в епіцентрі подій опинився Міслав Оршіч. Вінгер Динамо спочатку дуже неточно пробив із далекої відстані, а потім завдав небезпечного удару зі штрафного – м'яч пройшов над воротами. Поступово повернувся до гри й Шахтар. Найбільше доклався до цього Патрік. Спочатку Алан наважився на удар метрів із 25-ти, який через рикошет залишив поза справами Ліваковіча, та, на щастя господарів, м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Закінчили перший тайм команди нервово. Хорвати двічі претендували на пенальті, але Фелікс Брих кожного разу помічав потяг "динамівців" до акторських здібностей і не просвистів у цих моментах. А Моро грубо скосив у центрі поля Марлоса й побачив перед собою заслуженого "гірчичника". Друга половина гри обіцяє стати ще гарячішою.