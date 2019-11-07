"Пятов – топовый разбойник", или большая потеря Шахтера перед Киевом: реакция на хорватское чудо "горняков" в ЛЧ

Донецкий Шахтер вырвал драматическую ничью на поле загребского Динамо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3). Соцсети феерично отметили камбэк команды Каштру.
Забив два мяча в компенсированное время, "горняки" серьезно повысили собственные шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер и загребское Динамо имеют одинаковое количество набранных очков (по 5), но дончане теперь обладают преимуществом в очных встречах. Героем хорватского поединка стал Андрей Пятов, который продолжает чередовать откровенные ляпы с героическими подвигами. Его подключение на завершающий штурм Шахтера – топ-тренд в соцсетях.
Шахтер феерично вырвал ничью у Динамо З и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ – большая проблема и неочевидный герой донетчан
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко отмечает два лица нашего голкипера.
Комментатор MEGOGO Вадим Скичко сравнил Пятова с экс-вратарем Севильи Андресом Палопом, который забивал Шахтеру в Кубке УЕФА.
С тех пор, как аналитический портал SofaScore начал собирать статистику (2013) ни один другой голкипер не зарабатывал пенальти для своей команды.
Кроме этого, Скичко пишет, что Шахтер, возможно, впервые в истории сыграл два мяча и не проиграл.
Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех называет Пятова "специалистом по пеналях".
Блогер Сергей Тищенко рассказывает о низком качестве футбола и фантастическом сюжете игры.
Экс-ведущий культовой программы "Проспорт" на "1+1" Евгений Зинченко называет результат в Загребе "доказательством профессионализма и силы опыта".
Журналист Руслан Свирин считает, что перед Шахтером стоит снять шляпу.
Главный редактор информационных проектов 24 канала Анатолий Яворский сомневается, что мы еще когда-нибудь увидим похожий матч.
Также в соцсетях рассказывают топового разбойника, вырванное очко, общую карму для всех Динамо и большую потерю Шахтера перед матчем с Киевом.
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