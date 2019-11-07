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"Пятов – топовый разбойник", или большая потеря Шахтера перед Киевом: реакция на хорватское чудо "горняков" в ЛЧ

12:07 166 Читати українською
"Пятов – топовый разбойник", или большая потеря Шахтера перед Киевом: реакция на хорватское чудо "горняков" в ЛЧ
Пятов заработал решающий пенальти

Донецкий Шахтер вырвал драматическую ничью на поле загребского Динамо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3). Соцсети феерично отметили камбэк команды Каштру.

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

Забив два мяча в компенсированное время, "горняки" серьезно повысили собственные шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер и загребское Динамо имеют одинаковое количество набранных очков (по 5), но дончане теперь обладают преимуществом в очных встречах. Героем хорватского поединка стал Андрей Пятов, который продолжает чередовать откровенные ляпы с героическими подвигами. Его подключение на завершающий штурм Шахтера – топ-тренд в соцсетях.

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Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко отмечает два лица нашего голкипера.

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко сравнил Пятова с экс-вратарем Севильи Андресом Палопом, который забивал Шахтеру в Кубке УЕФА.

С тех пор, как аналитический портал SofaScore начал собирать статистику (2013) ни один другой голкипер не зарабатывал пенальти для своей команды.

Кроме этого, Скичко пишет, что Шахтер, возможно, впервые в истории сыграл два мяча и не проиграл.

Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех называет Пятова "специалистом по пеналях".

Блогер Сергей Тищенко рассказывает о низком качестве футбола и фантастическом сюжете игры.

Экс-ведущий культовой программы "Проспорт" на "1+1" Евгений Зинченко называет результат в Загребе "доказательством профессионализма и силы опыта".

Журналист Руслан Свирин считает, что перед Шахтером стоит снять шляпу.

Главный редактор информационных проектов 24 канала Анатолий Яворский сомневается, что мы еще когда-нибудь увидим похожий матч.

Также в соцсетях рассказывают топового разбойника, вырванное очко, общую карму для всех Динамо и большую потерю Шахтера перед матчем с Киевом.

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