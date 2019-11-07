"Пятов – топовый разбойник", или большая потеря Шахтера перед Киевом: реакция на хорватское чудо "горняков" в ЛЧ

Донецкий Шахтер вырвал драматическую ничью на поле загребского Динамо в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3). Соцсети феерично отметили камбэк команды Каштру.

Забив два мяча в компенсированное время, "горняки" серьезно повысили собственные шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер и загребское Динамо имеют одинаковое количество набранных очков (по 5), но дончане теперь обладают преимуществом в очных встречах. Героем хорватского поединка стал Андрей Пятов, который продолжает чередовать откровенные ляпы с героическими подвигами. Его подключение на завершающий штурм Шахтера – топ-тренд в соцсетях.

Шахтер феерично вырвал ничью у Динамо З и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ – большая проблема и неочевидный герой донетчан

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко отмечает два лица нашего голкипера.

Шахтер на жилах, но вытащил этот матч 3:3. Пятов привёз и Пятов спас;-) — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 6, 2019

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко сравнил Пятова с экс-вратарем Севильи Андресом Палопом, который забивал Шахтеру в Кубке УЕФА.

Взагалі не можу пригадати, щоб воротар на останніх секундах заробив пенальті у ворота суперника. Голи - пам’ятаю (привіт, Палоп!) але щоб пенальті... — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 6, 2019

С тех пор, как аналитический портал SofaScore начал собирать статистику (2013) ни один другой голкипер не зарабатывал пенальти для своей команды.

З 2013-ого точно перший зароблений воротарем для своєї команди пенальті https://t.co/s3qcQaPSrX — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 7, 2019

Кроме этого, Скичко пишет, что Шахтер, возможно, впервые в истории сыграл два мяча и не проиграл.

Не знайшов жодного матчу у єврокубках коли б Шахтар відіграв різницю у -2 та не програв би у підсумку. З Реалом у Львові навіть три відіграли, але все одно поступилися.



Невже вперше у історії? ? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) November 6, 2019

Автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех называет Пятова "специалистом по пеналях".

Анбелівбл Пятов! Він спеціаліст по пеналях. В Харкові привіз, у Загребі подарувавта врятував — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 6, 2019

Блогер Сергей Тищенко рассказывает о низком качестве футбола и фантастическом сюжете игры.

Экс-ведущий культовой программы "Проспорт" на "1+1" Евгений Зинченко называет результат в Загребе "доказательством профессионализма и силы опыта".

Результат матчу у Загребі - це доказ професіоналізму та сили досвіду. Але вже ніхто не назве загребське Динамо суперником, якого не слід поважати. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) November 6, 2019

Журналист Руслан Свирин считает, что перед Шахтером стоит снять шляпу.

Главный редактор информационных проектов 24 канала Анатолий Яворский сомневается, что мы еще когда-нибудь увидим похожий матч.

Также в соцсетях рассказывают топового разбойника, вырванное очко, общую карму для всех Динамо и большую потерю Шахтера перед матчем с Киевом.

Шахтар вириває очко pic.twitter.com/QPyI3IatxU — Амбасадор Сихова (@syhiv25) November 6, 2019

Как Шахтер должен был проиграть этот матч, так Загреб и упустил свою победу

Всё решит Аталанта! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 6, 2019

Пятов топовий розбійник! — Artem Dubrovsky (@yovomoD) November 6, 2019

А говорили форвардов нет. Андрюха Пятов лучший — Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) November 6, 2019

Смотреть матчи Шахтёра с комментарием Круторогова испытание ещё то #шахтер #динамозагреб — I️MRPL (@hhfan1) November 6, 2019

Ахахах впервые за год сел посмотреть футбол, а тут Шахтер делает камбэк с 3-1 до 3-3 в дополнительное время ))) вратарь зарабатывает пенальти в чужой штрафной на 90+5 ))) два удаления ))) — Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) November 6, 2019

️ Даруйте, а ця фатальна карма - вона спільна для усіх Динамо? #DYNSHK — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) November 6, 2019

Бляха. То что сделал Шахтер должно войти в учебники по футболу. Это просто невозможно! — Дмитрий (@lion4u_) November 6, 2019

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