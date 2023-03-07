Схоже, що не лише Анатолій Тимощук отримав покарання за своє перебування в країні-агресорі.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу 9 березня розгляне ряд справ щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри українськими футболістами, які після 24 лютого 2022 року залишились виступати на Росії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Йдеться про Дмитра Іванісеню, Дениса Кулакова, Марка Мампассі, Ігоря Калініна та Данила Сагуткіна. Розгляд справ відбудеться 9 березня.

До слова, Іванісеня продовжує грати Крилья Совєтов, Мампассі – за Локомотив, Кулаков – у складі Урала, Калінін – за Ростов, а Сагуткін – за Акрон. Минулого року покарання отримав Анатолій Тимощук, якого позбавили усіх трофеїв, здобутих в Україні, а також йому довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

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