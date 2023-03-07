Похоже, что не только Анатолий Тимощук получил наказание за свое пребывание в стране-агрессоре.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола 9 марта рассмотрит ряд дел о возможных нарушениях кодекса этики и честной игры украинскими футболистами, которые после 24 февраля 2022 года остались выступать на России, сообщает официальный сайт УАФ.

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Речь идет о Дмитрии Иванисене, Денисе Кулакове, Марке Мампасси, Игоре Калинине и Данииле Сагуткине. Рассмотрение дел состоится 9 марта.

К слову, Иванисеня продолжает играть Крылья Советов, Мампасси – за Локомотив, Кулаков – в составе Урала, Калинин – за Ростов, а Сагуткин – за Акрон. В прошлом году наказание получил Анатолий Тимощук, которого лишили всех трофеев, добытых в Украине, а также ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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