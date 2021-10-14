Навас був замінений у перерві матчу проти США через пошкодження. Його замінив Леонардо Морейра, який став антигероєм зустрічі, відзначившись автоголом.

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Кейлор відчув дискомфорт у привідному м'язі правого стегна та вирішив перестрахуватись, повідомляє Marca. Тепер голкіперу доведеться пройти медогляд, аби дізнатись терміни відновлення.

До слова, Навас відіграв у 8 поєдинках за ПСЖ у поточному сезоні, у яких пропустив 8 голів та лише у 2 матчах втримав ворота на замку.

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