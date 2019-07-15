toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Неймару буде важко перейти в Барселону влітку, – Леонардо

19:05 395 Читать на русском
Неймару буде важко перейти в Барселону влітку, – Леонардо
Неймар / Фото А.bola

Стали відомі певні деталі довготривалої розмови форварда ПСЖ Неймара з керівництвом клубу.

Спортивний директор парижан Леонардо Араужо двічі розмовляв з Неймаром в телефонному режимі протягом тижня, а сьогодні сторони зустрілись для довготривалої розмови.

Неймар покинув розташування ПСЖ після тривалої розмови з керівництвом

Леонардо заявив скандальному бразильцю, що його потенційний перехід в Барселону виглядає малоймовірним, повідомляє L’Equipe.

Функціонер аргументував свої слова скрутним фінансовим становищем каталонського клубу після підписання де Йонга та Грізманна.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барси в ПСЖ у 2017 році за рекордні 222 млн євро. В минулому сезоні Ліги 1 форвард провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Алжир на останній хвилині переміг Нігерію: справедливий вихід "лисів" у фінал КАН, слабенькі "суперорли" та крутий Марез
02:05
2871
Теги
Трансфери Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
36
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук