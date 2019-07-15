Неймару буде важко перейти в Барселону влітку, – Леонардо

Стали відомі певні деталі довготривалої розмови форварда ПСЖ Неймара з керівництвом клубу.

Спортивний директор парижан Леонардо Араужо двічі розмовляв з Неймаром в телефонному режимі протягом тижня, а сьогодні сторони зустрілись для довготривалої розмови.

Неймар покинув розташування ПСЖ після тривалої розмови з керівництвом

Леонардо заявив скандальному бразильцю, що його потенційний перехід в Барселону виглядає малоймовірним, повідомляє L’Equipe.

Функціонер аргументував свої слова скрутним фінансовим становищем каталонського клубу після підписання де Йонга та Грізманна.

Нагадаємо, Неймар перейшов з Барси в ПСЖ у 2017 році за рекордні 222 млн євро. В минулому сезоні Ліги 1 форвард провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону