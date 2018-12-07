ПСЖ узгодив деталі контракту з де Йонгом

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг перебуває за крок до переходу в ПСЖ.

Керівництво паризького клубу узгодило з де Йонгом деталі особистого контракту, повідомляє De Telegraaf.

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За інформацією видання, Аякс отримає від ПСЖ 75 млн євро за 21-річного хавбека.

Нідерландський талант потрапив у коло інтересів багатьох європейських грандів, зокрема Барселони. Варто відзначити, що де Йонг допоміг Аяксу вибити київське Динамо з кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 12 матчів, в яких відзначився одним голом та трьома асистами.

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