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ПСЖ узгодив деталі контракту з де Йонгом

11:15 405 Читать на русском
ПСЖ узгодив деталі контракту з де Йонгом
Френкі де Йонг / Фото Contributor

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг перебуває за крок до переходу в ПСЖ.

Керівництво паризького клубу узгодило з де Йонгом деталі особистого контракту, повідомляє De Telegraaf.

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За інформацією видання, Аякс отримає від ПСЖ 75 млн євро за 21-річного хавбека.

Нідерландський талант потрапив у коло інтересів багатьох європейських грандів, зокрема Барселони. Варто відзначити, що де Йонг допоміг Аяксу вибити київське Динамо з кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 12 матчів, в яких відзначився одним голом та трьома асистами.

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Динамо Динамо Трансфери Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Нідерланди Френкі де Йонг Френкі де Йонг Аякс Аякс
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