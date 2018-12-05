Баварія хоче підписати Де Лігта та де Йонга – Аякс підтвердив ведення переговорів

Баварія хоче придбати одразу двох гравців амстердамського Аякса.

Баварія цікавиться гравцями Аякса Френкі де Йонгом і Маттейсом Де Лігтом, повідомляє Bild.

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Представники Аякса вже підтвердили інтерес з боку німецького клубу до футболістів.

Німецький клуб може підписати де Лігта і де Йонга за 150 мільйонів євро. У Баварії готується перебудова в літнє трансферне вікно, і клуб готовий виділити на трансфери рекордні 200 мільйонів євро.

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