Відбулись ще кілька поєдинків 36-го туру чемпіонату Францїі. Результати дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.

Мессі у матчі з Труа / Twitter ПСЖ

Ліга 1, 36-й тур

Клермон – Монпельє – 2:1

Голи: Рашані, 4, Байо, 69 – Чотар, 32

Реймс – Ланс – 1:2

Голи: Зенелі, 28 – Сотока, 55, Фофана, 90+1

Лор'ян – Марсель – 0:3

Голи: Д'єнг, 39, Гендузі, 48, Жерсон, 67

ПСЖ – Труа – 2:2

Голи: Маркіньйос, 5, Неймар 25 (пен.) – Угбо, 30, Тардьє, 49

Марсель з Монако веде боротьбу за "срібло" чемпіонату Франції (їх відділяють всього 3 пункти). "Олімпійці" без особливих проблем розгромили Лор'ян й зберегли перевагу.

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А от ПСЖ доволі несподівано розписав нічию з Труа. Підопічні Почеттіно стартували блискавично – забили Маркіньйос та Неймар. Ще перерви Угбо скоротив відставання, а одразу після Тардьє встановив паритет на табло. ПСЖ переважав, але вирвати звитягу не зміг.

Клермон, своєю чергою, здолав Монпельє, а Ланс на останніх миттєвостях оформив камбек у поєдинку проти Реймса.

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