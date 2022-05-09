ПСЖ став жертвою камбеку Труа у результативному матчі, Марсель зберіг друге місце завдяки розгрому: Ліга 1
Відбулись ще кілька поєдинків 36-го туру чемпіонату Францїі. Результати дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.
Ліга 1, 36-й тур
Клермон – Монпельє – 2:1
Голи: Рашані, 4, Байо, 69 – Чотар, 32
Реймс – Ланс – 1:2
Голи: Зенелі, 28 – Сотока, 55, Фофана, 90+1
Лор'ян – Марсель – 0:3
Голи: Д'єнг, 39, Гендузі, 48, Жерсон, 67
ПСЖ – Труа – 2:2
Голи: Маркіньйос, 5, Неймар 25 (пен.) – Угбо, 30, Тардьє, 49
Марсель з Монако веде боротьбу за "срібло" чемпіонату Франції (їх відділяють всього 3 пункти). "Олімпійці" без особливих проблем розгромили Лор'ян й зберегли перевагу.
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А от ПСЖ доволі несподівано розписав нічию з Труа. Підопічні Почеттіно стартували блискавично – забили Маркіньйос та Неймар. Ще перерви Угбо скоротив відставання, а одразу після Тардьє встановив паритет на табло. ПСЖ переважав, але вирвати звитягу не зміг.
Клермон, своєю чергою, здолав Монпельє, а Ланс на останніх миттєвостях оформив камбек у поєдинку проти Реймса.
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