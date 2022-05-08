Бордо розгромно поступився Анже у чемпіонаті Франції. Поразка майже напевне поставила хрест на сподіваннях врятуватись від вильоту.

Бордо спіткнувся і майже втратив шанси зберегти прописку в еліті / Twitter клубу

Ліга 1, 36-й тур

Анже – Бордо – 4:1

Голи: Чо, 5, Менді, 36, Боакен, 62, Перейра, 90 – Мара, 60

6-разові чемпіони Франції боролися за виживання, але, вочевидь, не надто хотіли залишитись в еліті. Розгромна поразка від Анже за два тури до кінця турніру поставила хрест на сподіваннях команди напряму врятуватись від вильоту.

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Зараз жирондинці йдуть останніми з 27-ма очками, а Сент-Етьєн, який свій поєдинок проведе у середу, розташувався вісімнадцятим із 31 пунктом. Щоб зберегти хоч якісь шанси на плей-офф, Бордо потрібно сподіватись, що "зелені" програють прийдешню зустріч із Ніццою.

Нагадаємо, до французького аутсайдера взимку приєднався Данило Ігнатенко із Шахтаря. Хавбек встиг відіграти 9 матчів і відзначитись двома асистами, але у двох останніх зустрічах (включно з двобоєм проти Анже) не брав участі через травму.

Відео голів та огляд матчу Анже – Бордо:

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