ПСЖ стал жертвой камбэка Труа в результативном матче, Марсель сохранил второе место благодаря разгрому: Лига 1
Состоялось еще несколько поединков 36-го тура чемпионата Франции. Результаты узнайте в этой новости на Футбол 24.
Лига 1, 36-й тур
Клермон – Монпелье – 2:1
Голы: Рашани, 4, Байо, 69 – Чотар, 32
Реймс – Ланс – 1:2
Голы: Зенели, 28 – Сотока, 55, Фофана, 90+1
Лорьян – Марсель – 0:3
Голы: Дьенг, 39, Гендузи, 48, Жерсон, 67
ПСЖ – Труа – 2:2
Голы: Маркиньос, 5, Неймар 25 (пен.) – Угбо, 30, Тардье, 49
Марсель с Монако ведет борьбу за серебро чемпионата Франции (их отделяют всего 3 пункта). "Олимпийцы" без особых проблем разгромили Лорьян и сохранили преимущество.
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А вот ПСЖ достаточно неожиданно расписал ничью с Труа. Подопечные Почеттино стартовали молниеносно – забили Маркиньос и Неймар. Еще до перерыва Угбо сократил отставание, а после Тардье установил паритет на табло. ПСЖ преобладал, но вырвать победу не смог.
Клермон, в свою очередь, одолел Монпелье, а Ланс на последних мгновениях оформил камбэк в поединке против Реймса.
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