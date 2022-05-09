Состоялось еще несколько поединков 36-го тура чемпионата Франции. Результаты узнайте в этой новости на Футбол 24.

Лига 1, 36-й тур

Клермон – Монпелье – 2:1

Голы: Рашани, 4, Байо, 69 – Чотар, 32

Реймс – Ланс – 1:2

Голы: Зенели, 28 – Сотока, 55, Фофана, 90+1

Лорьян – Марсель – 0:3

Голы: Дьенг, 39, Гендузи, 48, Жерсон, 67

ПСЖ – Труа – 2:2

Голы: Маркиньос, 5, Неймар 25 (пен.) – Угбо, 30, Тардье, 49

Марсель с Монако ведет борьбу за серебро чемпионата Франции (их отделяют всего 3 пункта). "Олимпийцы" без особых проблем разгромили Лорьян и сохранили преимущество.

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А вот ПСЖ достаточно неожиданно расписал ничью с Труа. Подопечные Почеттино стартовали молниеносно – забили Маркиньос и Неймар. Еще до перерыва Угбо сократил отставание, а после Тардье установил паритет на табло. ПСЖ преобладал, но вырвать победу не смог.

Клермон, в свою очередь, одолел Монпелье, а Ланс на последних мгновениях оформил камбэк в поединке против Реймса.