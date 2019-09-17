ПСЖ – Реал: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен зустрічається з мадридським Реалом в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру ПСЖ – Реал, підкаже "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Реал відбудеться 18 вересня в Парижі на Парк де Пренс. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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ПСЖ – Реал, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці не виділяють явного фаворита зустрічі. Враховуючи, що матч відбудеться у Франції, авторитетний букмекер William Hill вважає, що більше шансів на перемогу в ПСЖ. Успіх господарів оцінюється у 2.15, а тріумф гостей – коефіцієнтом 3. Нічия найменш ймовірна – 3.8.

Контора Bwin виставила рівнішу лінію – цифри показують більші шанси Реала. Перемога "вершкових" на чужому полі представлена коефіцієнтом 2.95. Тоді як виграш парижан в стартовому турі Ліги чемпіонів – 2.3, а нічия – 3.6.

Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше 2,5 пропонують низький коефіцієнт 1.57, а на відповідний тотал менше – солідні 2.3.

ПСЖ змушений обійтися без зіркового атакувального тріо Неймар-Мбаппе-Кавані, а тому фаворитом на голи у ворота Реала букмекери бачать новачка Мауро Ікарді – 2.15. У складі Мадрида забитих м'ячів найбільше очікують від Каріма Бензема – 2.3.

Реал в умовах переповненого лазарету слабко стартував у Прімері, втративши очки у двох матчах. ПСЖ вже вирвався на вершину Ліги 1, але гра команди Томаса Тухеля викликає запитання. У Лізі чемпіонів у групу А разом з Реалом і ПСЖ потрапили турецький Галатасарай і бельгійський Брюгге.

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