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ПСЖ – Реал: Мбаппе та Неймар пропустять матч Ліги чемпіонів

15:48 276 Читать на русском
ПСЖ – Реал: Мбаппе та Неймар пропустять матч Ліги чемпіонів
Неймар та Мбаппе / AS

Форварди ПСЖ Кіліан Мбаппе та Неймар не допоможуть своєму клубу в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

 

Нападники ПСЖ Кіліан Мбаппе та Неймар не зіграють проти Реала в матчі першого туру Ліги чемпіонів, повідомляє AS.

Неймар фантастичним голом відповів на образи фанатів та приніс перемогу ПСЖ у матчі зі Страсбуром

Французький форвард ще не відновився після травми стегна, а бразилець пропустить гру з мадридським клубом через триматчеву дискваліфікацію за образу арбітрів за підсумками поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону проти Манчестер Юнайтед (1:3). Цікаво, що обидва гравці входять до списку трансферних цілей Реала наступного літа.

Реал зможе дозволити собі Неймара або Мбаппе наступного літа – відомо, кому віддає перевагу керівництво "бланкос"

Нагадаємо, Мбаппе в нинішньому сезоні взяв участь в трьох матчах за ПСЖ, в яких відзначився трьома голами і однією гольовою передачею. Неймар вперше зіграв за парижан в новому сезоні в суботу, забивши переможний м'яч у ворота Страсбур (1:0). Додамо, що матч ПСЖ – Реал відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ - Реал Мадрид Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ
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