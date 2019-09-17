ПСЖ – Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен встречается с мадридским Реалом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру ПСЖ – Реал, подскажет "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Реал состоится 18 сентября в Париже на Парк де Пренс. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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ПСЖ – Реал, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Специалисты не выделяют явного фаворита встречи. Учитывая, что матч состоится во Франции, авторитетный букмекер William Hill считает, что больше шансов на победу у ПСЖ. Успех хозяев оценивается в 2.15, а триумф гостей – коэффициентом 3. Ничья наименее вероятная – 3.8.

Контора Bwin выставила более ровную линию – цифры показывают бОльшие шансы Реала. Победа "сливочных" на чужом поле представлена ​​коэффициентом 2.95. Тогда как выигрыш парижан в стартовом туре Лиги чемпионов – 2.3, а ничья – 3.6.

Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают низкий коэффициент 1.57, а на соответствующий тотал меньше – солидные 2.3.

ПСЖ вынужден обойтись без звездного атакующего трио Неймар-Мбаппе-Кавани, а потому фаворитом на голы в ворота Реала букмекеры видят новичка Мауро Икарди – 2.15. В составе Мадрида забитых мячей больше всего ожидают от Карима Бензема – 2.3.

Реал в условиях переполненного лазарета слабо стартовал в Примере, потеряв очки в двух матчах. ПСЖ уже вырвался на вершину Лиги 1, но игра команды Томаса Тухеля вызывает вопросы. В Лиге чемпионов в группу А вместе с Реалом и ПСЖ попали турецкий Галатасарай и бельгийский Брюгге.

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