Угода з центральним хавбеком збірної Португалії розрахована до 30 червня 2027 року, інформує офіційний сайт паризького клубу.

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Сума трансферу склала 40 млн євро – французький клуб виплатив Порту клаусулу 22-річного хавбека, передбачену контрактом. Вітінья став першим новачком ПСЖ після призначення Луїша Кампуша спортивним директором.

Вітінья є вихованцем Порту, а у березні цього року дебютував за національну збірну Португалії, провівши за команду Фернанду Сантуша 3 матчі. Відповідно, півзахисник тепер став одним із тих, хто гратиме як з Ліонелем Мессі, так і з Кріштіану Роналду – у клубі та збірній відповідно.

До слова, новачок ПСЖ має досвід виступів в АПЛ. У сезоні 2020/21 португалець на правах оренди пограв у Вулверхемптоні – 22 матчі, 1 гол, 1 асист.

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