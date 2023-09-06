Головний тренер парижан Луїс Енріке не розраховує на італійця в поточному сезоні. Під час трансферного вікна спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш активно шукав для Верратті нову команду. Єдину пропозицію французи отримали від катарського Аль-Арабі, втім, Марко досі не ухвалив рішення.

ПСЖ готується відпустити чемпіона Європи у Катар – трансфер між братами-багатіями

Як інформує RMC Sport, Луїс Енріке налаштований категорично. Щоб прискорити відхід Верратті, наставник ПСЖ збирається виключити його з заявки на Лігу чемпіонів. Парижани сподіваються, що такий хід змусить його погодитися на пропозицію від Аль-Арабі.

Нагадаємо, півзахисник – один із ветеранів команди. Італієць нараз є єдиним гравцем у складі, в активі якого 276 матчів у футболці ПСЖ в Лізі 1. Загалом Марко Верратті відіграв за парижан у 416 матчах. Чинна угода італійця з французьким клубом розрахована до 2026 року.

Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було