ПСЖ націлився на півзахисника збірної Бразилії
10:10 - Читать на русском
Футболіст Ліона Лукас Пакета може долучитись до ПСЖ.
ПСЖ зацікавлений у послугах півзахисника Ліона Лукаса Пакета, повідомляє L’Equipe.
Мбаппе хоче покинути ПСЖ переможцем Ліги чемпіонів – Реал не форсуватиме подій
Ініціативу щодо підписання співвітчизника проявляє бразильський спортивний директор парижан Леонардо. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро. Підписання гравця збірної Бразилії може відбутись вже влітку.
У нинішньому сезоні чемпіонату Франції Лукас провів 17 матчів, в який відзначився 6-ма голами та трьома асистами.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter