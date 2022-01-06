ПСЖ нацелился на полузащитника сборной Бразилии
10:20 - Читати українською
Футболист Лиона Лукас Пакет может присоединиться к ПСЖ.
ПСЖ заинтересован в услугах полузащитника Лиона Лукаса Пакета, сообщает L’Equipe.
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Инициативу по подписанию соотечественника проявляет бразильский спортивный директор парижан Леонардо. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн. евро. Подписание игрока сборной Бразилии может состояться летом.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лукас провел 17 матчей, в который отличился 6-ю голами и тремя ассистами.
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