Перемога збірної Франції над Гібралтаром (14:0) у відборі на Євро-2024 принесла ПСЖ неприємні новини.

Центральний півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері найближчим часом не зможе допомогти своїй команді. 17-річний хавбек травмувався у дебютному матчі за збірну Франції і не зміг продовжити гру.

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Заїру-Емері діагностували розтягнення гомілки. Все могло бути ще гірше, але перелому пощастило уникнути. Гравець, який став наймолодшим автором голу збірної Франції за останні 109 років, вже залишив розташування "Ле Бльо", повідомляє офіційний Twitter команди.

За інформацією L'Equipe, Заїр-Емері вже не допоможе ПСЖ у 2023 році. Це означає, що він пропустить два заключні матчі Ліги чемпіонів проти Ньюкасла і Борусії Дортмунд, у яких визначиться, чи зможуть парижани вийти в плей-офф.

У сезоні 2023/24 Заїр-Емері зіграв за ПСЖ 15 матчів, Забив 2 голи і віддав 5 асистів, три з яких – у Лізі чемпіонів.

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