ПСЖ – Манчестер Юнайтед: анонс матчу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймає Манчестер Юнайтед. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

6 березня, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Центральним поєдинком ігрового дня, безумовно, стане зустріч у Парижі, де місцевий ПСЖ прийматиме Манчестер Юнайтед. Саме господарі стали фаворитами протистояння після першої частини дуелі в Манчестері, яка завершилась тріумфом команди Томаса Тухеля з рахунком 2:0. Цікаво, що французька команда могла забити і більше – лише феноменальна гра Давіда Де Хеа допомогла МЮ залишити хоч і крихітні, але все ж шанси на камбек.

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Ця поразка залишається єдиною для Уле Гуннара Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед, але саме вона може стати на заваді перспективам манкуніанців у Лізі чемпіонів. Відіграти у ПСЖ 2 голи на виїзді – завдання саме по собі не з легких, а тут МЮ зіткнувся ще й з важкою кадровою ситуацією. Сульшер не зможе розраховувати одразу на 9-х (!) виконавців основної обойми. Поль Погба пропустить зустріч через дискваліфікацію, а Антоніо Валенсія, Андер Еррера, Неманья Матіч, Антоні Марсьяль, Джессі Лінгард, Алексіс Санчес, Хуан Мата травмовані. Практично в останній момент через хворобу вибув ще й Філ Джонс.

З відсутніх гравців можна скласти практично цілу команду. Для виходу у наступну стадію Сульшеру та Манчестер Юнайтед необхідно здійснити справжній подвиг, адже в таких умовах змусити парижан втратити свій гандикап – проблема ще та. Сам норвежець заявляє, що вірить у камбек. Звісно, це нормально, але наскільки він реальний? Це повинно бути щось навіть більше, ніж легендарний фінал проти Баварії у 1999-му.

У парижан кадрова ситуація куди краща – точно не зіграє лише Неймар, до відсутності якого, ймовірно, вже встигли звикнути. Під питанням вихід на поле Кавані та молодого Нсокі.

Завдання МЮ ускладнює і непогана форма ПСЖ. В поточному сезоні команда Томаса Тухеля програла лише тричі – Ліверпулю, Генгаму та Ліону. Останні 7 поєдинків парижани виграли, при цьому лише двічі обмежились тільки одним голом у ворота суперників. ПСЖ лідирує в чемпіонаті Франції з гігантським відривом, випереджаючи другий у таблиці Лілль на 17 очок, при цьому маючи ще й поєдинок у запасі.

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Манкуніанці, у свою чергу, також доволі непогано виступають в АПЛ. Після серії невдач під керівництвом Жозе Моурінью МЮ після приходу Сульшера здобув кілька перемог поспіль та повернувся у зону Ліги чемпіонів. При цьому до Тоттенхема, який йде третім, лише 3 очки.

Орієнтовні склади

ПСЖ: Буффон, Керер, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат, Дані Алвес, Верратті, Маркіньйос, Дракслер, Мбаппе, Ді Марія

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу, Фред, Мактомінай, Перейра, Далот; Лукаку, Рашфорд.

Травмовані: Неймар – Дарміан, Валенсія, Джонс, Еррера, Матіч, Марсьяль, Лінгард, Алексіс Санчес, Мата

Під питанням: Нсокі, Кавані

Дискваліфіковані: Погба

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Обидві команди сповідують атакувальний футбол та зможуть вразити ворота одна одної, але краща кадрова ситуація ПСЖ та домашні трибуни допоможуть парижанам обіграти МЮ і в другому матчі та нарешті пройти стадію 1/8 фіналу – нездоланну для них останніми роками.

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