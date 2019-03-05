ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен приймає Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться 6 березня в Парижі на стадіоні Парк де Пренс. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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ПСЖ – Манчестер Юнайтед, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

ПСЖ привіз з Олд Траффорд впевнену перемогу, після якої вважається космічним фаворитом пари. Авторитетна контора Bwin вихід команди Томаса Тухеля у чвертьфінал оцінює в 1.03, а на несподіване потрапляння туди Манчестер Юнайтед дає коефіцієнт 9. Фахівці William Hill взагалі вважають, що прохід "дияволів" у наступний раунд вартий коефіцієнта 11.

Манчестер Юнайтед за 12 турів АПЛ під керівництвом Уле Гуннара Сульшера втратив лише 4 очки, а єдиної поразки в усіх турнірах зазнав якраз від Парі Сен-Жермен. Не вірять букмекери й у те, що англійські гості зуміють створити проблеми парижанам у другому матчі.

Bwin виставила на вікторію Юнайтед коефіцієнт 6, тоді як на виграш ПСЖ – 1.5, а на нічию – 4.6. William Hill при ідентичних цифрах на господарів пропонує ще вищий коефіцієнт на успіх МЮ – 6.5, але нижчий на нічию – 4.5.

Останні 4 матчі Ліги 1 за участю ПСЖ, звичайно ж, завершилися перемогами Кіліана Мбаппе та його партнерів, а також подарували не менше 3 голів. Звітна зустріч, за прогнозами, буде настільки ж результативною. На стандартний тотал більше 2,5 дають коефіцієнт 1.6, а на відповідний тотал менше можна поставити за 2.25.

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