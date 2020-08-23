ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Французький Парі Сен-Жермен і мюнхенська Баварія зійдуться у двобої за кубок Ліги чемпіонів. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

ПСЖ – Баварія

23 серпня, 22:00, Лісабон, Ештадіу да Луж

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Багатостраждальний сезон 2019/20 нарешті дістався до фінішу. Завершальним акордом понад річної кампанії стане фінал ЛЧ. Незвичний експрес-режим турніру зумовив відносно сенсаційний дует фіналістів. І якщо шанси мадридського Реала на четвертий за 5 років вирішальний поєдинок виглядали примарними відразу, то, наприклад, чергова невдача Манчестер Сіті стала справжньою сенсацією.

ПСЖ – Баварія: прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Однак, час несподіванок минув у півфіналах, коли впевнені перемоги здобули фаворити – ПСЖ і Баварія. Це перше франко-німецьке протистояння у вирішальному матчі з 1976 року, коли нашпигована чинними чемпіонами світу мюнхенська команда мінімально переграла Сент-Етьєн. "Ротен", на перший погляд, виглядають основним претендентом на трофей і цьогоріч. Проте, парижани після довготривалого очікування на європейський тріумф прагнуть відразу ж взяти кубок ЛЧ на втіху шейхам.

Гарячий у всіх значеннях серпень довів, що Баварія – справжня машина. Розгроми Челсі та Ліона, звісно, були прогнозованими, але повне декласування Барселони (8:2) в чвертьфіналі шокувало планету. Гра мюнхенців, однак, не позбавлена огріхів. Той же Ліон цілком міг забивати Нойєру ще до феєрії Гнабрі, але змарнував власні нагоди. Атакувальна лінія ПСЖ сильніша за напад "ткачів", тому Баварія вперше може бути покарана за прихильність до високої лінії оборони. А вирішальне значення може мати еволюція Неймара, який роль передбачуваного вінгера змінив на дві – плеймейкера та "фальшивої дев'ятки".

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Та для перемоги над мюнхенцями потрібно витримати титанічний пресинг команди Фліка. Гра ПСЖ в обороні теж далека від ідеалу, тому Лєвандовскі та Ко точно отримають свої моменти. Польський бомбардир не тільки проводить найрезультативніший для себе сезон, а й забиває у кожному матчі плей-офф ЛЧ цьогоріч. Вирішальний гол у фіналі турніру може стати вершиною кар'єри Лєвандовскі. А культовий тижневик France Football вчинить найбільший злочин століття, якщо не змінить рішення про скасування вручення "Золотого м'яча-2020". Щоправда, і Париж має мінімум двох претендентів на корону, що почала спадати з маківок інопланетних Мессі та Роналду...

Статистика протистояння

Шляхи ПСЖ і Баварії в європейських турнірах перетнуться вп'яте. Чотири попередніх протистояння були подвійними – на групових етапах ЛЧ. Французький гранд має перевагу в очних зустрічах, здобувши 5 перемог проти трьох звитяг мюнхенців. Зокрема, ПСЖ двічі здолав Баварію у сезоні 1994/95, коли суперниками цьогорічних фіналістів у групі також були київське Динамо та московський Спартак.

Востаннє команди грали між собою в офіційних матчах майже три роки тому. Тоді вони обмінялися впевненими домашніми перемогами: ПСЖ розгромив "ротен" на Парк де Пренс завдяки голам Дані Алвеса, Кавані та Неймара, але програв у Мюнхені – на гол Лєвандовскі та дубль Толіссо парижани відповіли лише одним забитим м'ячем Мбаппе.

Кадрова ситуація

Тренерам фіналістів ЛЧ гріх жалітися на невелику обойму сильних гравців. Можливості ПСЖ і Баварії дозволяють Тухелю і Фліку мати рівноцінну заміну ледь не на кожній позиції. Звісно, для парижан найбільшою втратою може стати відсутність Кейлора Наваса. Проте, вирішальний матч турніру досвідчений воротар цілком може провести й на уколах. Натомість форсувати відновлення Курзава потреби немає – ліворуч зіграє екс-мюнхенець Бернат.

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У Баварії під питанням участь у матчі Павара та Боатенга. Гансі Флік натякнув, що остаточне рішення щодо їхнього виходу з перших хвилин прийме безпосередньо в день матчу. Якщо ж дует оборонців відчуватиме дискомфорт, то "ротен" зіграють за схемою другого тайму протистояння з Ліоном: Кімміх закриє правий фланг, а Зюле, який повністю оговтався від важкої травми коліна, складе пару центрбеків із Алабою.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Баварія

ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Верратті, Маркіньйос, Еррера – Ді Марія, Мбаппе, Неймар

Баварія: Нойєр – Кімміх, Зюле, Алаба, Девіс – Алькантара, Горецка – Гнабрі, Мюллєр, Перішіч – Лєвандовскі

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Недільний вечір повинен стати святом атакувального футболу. Обидві команди віддають перевагу активним діям попереду, щоб замаскувати власні проблеми в обороні. Це передумова до результативної гри. Найімовірніше, на Ештадіу Да Луж заб'ють обидві команди, а доля трофею може вирішитися у фінальні хвилини поєдинку чи навіть в екстра-таймі. Проте, досвід вирішальних матчів Баварії має стати запорукою успіху хлопців Фліка. Подібні протистояння роками є складовими ДНК мюнхенського клубу, а Парі Сен-Жермен безліччю фінансових ін'єкцій лише намагається змінити свій менталітет. Та родзинкою фіналів різних турнірів є завжди привідкриті двері для Його величності випадку. Долю вирішального матчу на користь ПСЖ чи Баварії цілком може вирішити один момент.

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