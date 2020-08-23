ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов

ПСЖ – Бавария

23 августа, 22:00, Лиссабон, Эштадиу да Луж

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Многострадальный сезон 2019/20 наконец добрался до финиша. Завершающим аккордом более годовой кампании станет финал ЛЧ. Необычный экспресс-режим турнира обусловил относительно сенсационный дуэт финалистов. И если шансы мадридского Реала на четвертый за 5 лет решающий поединок выглядели призрачными на старте, то, к примеру, очередная неудача Манчестер Сити стала настоящей сенсацией.

ПСЖ – Бавария: прогноз на финал Лиги чемпионов

Однако, время неожиданностей прошло в полуфиналах, когда уверенные победы одержали фавориты – ПСЖ и Бавария. Это первое франко-немецкое противостояние в решающем матче с 1976 года, когда составленная из действующих чемпионов мира мюнхенская команда минимально переиграла Сент-Этьен. "Ротен", на первый взгляд, выглядят основным претендентом на трофей и в этом году. Однако, парижане после длительного ожидания европейского триумфа желают сразу же взять кубок ЛЧ на потеху шейхам.

Горячий во всех смыслах август доказал, что Бавария – настоящая машина. Разгромы Челси и Лиона, конечно, были прогнозируемыми, но полное деклассирование Барселоны (8:2) в четвертьфинале шокировало планету. Игра мюнхенцев, однако, не лишена огрехов. Тот же Лион вполне мог забивать Нойеру еще до феерии Гнабри, но упустил свои возможности. Атакующая линия ПСЖ сильнее нападение "ткачей", поэтому Бавария впервые может быть наказана за приверженность высокой линии обороны. А решающее значение может иметь эволюция Неймара, сменившего роль банального вингера на две – плеймейкера и "ложной девятки".

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Но для победы над мюнхенцами нужно выдержать титанический прессинг команды Флика. Игра ПСЖ в обороне тоже далека от идеала, поэтому у Левандовски и Ко точно будут свои моменты. Польский бомбардир не только проводит самый результативный для себя персонально сезон, но и забивает в каждом матче плей-офф ЛЧ в этом году. Решающий гол в финале турнира может стать вершиной карьеры Левандовски. А культовый еженедельник France Football совершит крупнейшее преступление века, если не сменит решение об отмене вручения "Золотого мяча-2020". Правда, и у Парижа есть минимум два претендента на корону, начавшую спадать с макушек инопланетных Месси и Роналду...

Статистика противостояния

Пути ПСЖ и Баварии в европейских турнирах пересекутся в пятый раз. Четыре предыдущих противостояния были двойными – на групповых этапах ЛЧ. Французский гранд имеет преимущество в очных встречах, одержав 5 побед против трех побед мюнхенцев. В частности, ПСЖ дважды одолел Баварию в сезоне 1994/95, когда соперниками нынешних финалистов по группе также были киевское Динамо и московский Спартак.

В последний раз команды играли между собой в официальных матчах почти три года назад. Тогда они обменялись уверенными домашними победами: ПСЖ разгромил "ротен" на Парк де Пренс благодаря голам Дани Алвеса, Кавани и Неймара, но проиграл в Мюнхене – на гол Левандовски и дубль Толиссо парижане ответили лишь одним забитым мячом Мбаппе.

Кадровая ситуация

Тренерам финалистов ЛЧ грех жаловаться на небольшую обойму сильных игроков. Возможности ПСЖ и Баварии позволяют Тухелю и Флику иметь равноценную замену едва ли не на каждой позиции. Конечно, для парижан самой большой потерей может стать отсутствие Кейлора Наваса. Однако, решающий матч турнира опытный вратарь вполне может провести и на уколах. Зато форсировать восстановление Курзава нет нужды – слева сыграет экс-мюнхенец Бернат.

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У Баварии под вопросом участие в матче Павара и Боатенга. Ханси Флик намекнул, что окончательное решение относительно их выхода с первых минут примет непосредственно в день матча. Если же дуэт защитников будет чувствовать дискомфорт, то "ротен" сыграют по схеме второго тайма противостояния с Лионом: Киммих закроет правый фланг, а Зюле, полностью оправившийся от тяжелой травмы колена, составит пару центрбеков с Алабой.

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Бавария

ПСЖ: Навас – Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат – Верратти, Маркиньос, Эррера – Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Бавария: Нойер – Киммих, Зюле, Алаба, Дэвис – Алькантара, Горецка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Воскресный вечер должен стать праздником атакующего футбола. Обе команды предпочитают активно действовать впереди, чтобы замаскировать собственные проблемы в обороне. Это предпосылка к результативной игре. Скорее всего, на Эштадиу Да Луж забьют обе команды, а судьба трофея может решиться в финальные минуты поединка либо даже в экстра-тайме. Однако, опыт решающих матчей Баварии может стать залогом успеха ребят Флика. Подобные противостояния годами являются составными ДНК мюнхенского клуба, а Пари Сен-Жермен множеством финансовых инъекций лишь пытается изменить свой менталитет. Однако, изюминкой исходов различных турниров являются всегда приоткрытые двери для Его величества случая. Судьбу решающего матча в пользу ПСЖ или Баварии вполне может решить один момент.

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