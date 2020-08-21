ПСЖ – Баварія: прогноз на фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ та Баварія визначать переможця Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на матч ПСЖ – Баварія та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Баварія відбудеться у неділю, 23 серпня, у столиці Португалії на Ештадіу да Луж. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги чемпіонів 2019/20.

ПСЖ – Баварія: вирішальний матч Ліги чемпіонів обслужить арбітр-дебютант єврокубкових фіналів

ПСЖ – Баварія: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів 2019/20

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає Баварію фаворитом протистояння. На перемогу мюнхенців в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 2.00. В аналогічний тріумф ПСЖ вірять трохи менше – 3.20. На нічию, яка переведе гру в екстра-тайм, ставлять 4.20. Звитягу французів у додатковий час оцінюють в 13.00, а німців – 11.00. У серії пенальті шанси команд вважають рівними – по 13.00.

Майже такі ж цифри пропонує Bwin. На виграш команди Ханса-Дітера Фліка в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.00. Можливий успіх підопічних Томаса Тухеля за підсумками 90 хвилин оцінюється балом 3.25. На те, що матч перейде в екстра-тайм, приймають ставки з коефіцієнтом 4.10. На думку букмекера, доля трофею вирішиться в основний час – коефіцієнт лише 1.20.

Зауважимо, у півфіналі Баварія розгромила Ліон з рахунком 3:0. Перед тим мюнхенці пройшли Барселону та Челсі. ПСЖ у битві за вихід у фінал переміг РБ Лейпциг, а до того здолав опір Борусії Д та Аталанти. Нагадаємо, для парижан майбутній фінал Ліги чемпіонів буде першим в історії клубу, тоді як німці 10 разів діставалися до вирішального поєдинку головного клубного турніру Європи, вигравши 5 із них.

Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі