Італійський рефері Даніеле Орсато змушений був вислуховувати претензії щодо своєї роботи від керівництва ПСЖ.

Поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ на Парк де Пренс не обійшовся без скандалу. У перерві матчу президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі і спортивний директор Леонардо спустилися в підтрибунне приміщення і зайшли в суддівську кімнату.

Там керівники французького клубу висловили низку претензій до роботи Даніеле Орсато в першій половині гри. Парижан обурили два моменти – жовта картка Марко Верратті та невилучення Каземіро. Свідками розмови на підвищених тонах були представники УЄФА, повідомляє Radio Marca.

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Зауважимо, по перерві 46-річний Орсато показав жовті картки Едеру Мілітао, Родріго та Ферлану Менді. Останній, як і Каземіро, який отримав попередження в першому таймі, не зіграють на Сантьяго Бернабему у матчі-відповіді. Також італійський рефері у другій половині гри призначив пенальті у ворота мадридців, який не реалізував Ліонель Мессі.

Офіційної реакції УЄФА на інцидент поки немає. Цікаво, що "вершкові" при суддівстві Даніеле Орсато програли у Лізі чемпіонів втретє поспіль. Раніше Реал поступився Челсі у півфіналі ЛЧ 2020/21 та програв Манчестер Сіті в 1/8 сезону 2019/20.

Матч-відповідь між Реалом і ПСЖ відбудеться в Мадриді 9 березня.

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