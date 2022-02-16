Итальянский рефери Даниэле Орсато вынужден был выслушивать претензии по поводу своей работы от руководства ПСЖ.

Поединок 1/8 финала ЛЧ на Парк де Пренс не обошелся без скандала. В перерыве матча президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо спустились в подтрибунку и вошли в судейскую комнату.

Там руководители французского клуба высказали ряд претензий к работе Даниэле Орсато в первой половине игры. Парижан возмутили два момента – желтая карточка Марко Верратти и неудаление Каземиро. Свидетелями разговора на повышенных тонах были представители УЕФА, сообщает Radio Marca.

Незабитый пенальти Месси и гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал – 1:0

Заметим, что после перерыва 46-летний Орсато показал желтые карточки Эдеру Милитао, Родриго и Ферлану Менди. Последний, как и Каземиро, получивший предупреждение в первом тайме, не сыграют на Сантьяго Бернабему в ответном матче. Также итальянский рефери во второй половине игры назначил пенальти в ворота мадридцев, который не реализовал Лионель Месси.

Официальной реакции УЕФА на инцидент пока нет. Интересно, что "сливочные" при судействе Даниэле Орсато проиграли в Лиге чемпионов в третий раз подряд. Ранее Реал уступил Челси в полуфинале ЛЧ 2020/21 и проиграл Манчестер Сити в 1/8 сезона 2019/20.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится в Мадриде 9 марта.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид