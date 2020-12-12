"Коли я зараз бачу своє обличчя на тому відео, свої дії – вау, я був дуже агресивний. Я сам не захотів би опинитися в тій ситуації і йти проти самого себе, тому що я був дуже агресивним. Я вперше бачу своє обличчя таким. Я навіть не пам'ятаю, щоб ситуація була такою.

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У тій ситуації було дуже легко сказати: "Третього хлопця, вилучай його. Ну, цього хлопця, вилучай. Ти, ти". Це легко. Але йому також було легко сказати те, що він в результаті сказав. Але чому саме це слово?

Було дуже важко почути це від судді. Це шок. Від хлопця, який повинен був контролювати всі подібні ситуації. Четвертий суддя на грі Ліги чемпіонів. Це високий рівень, і на високому рівні нам потрібні відповідні люди. Ми повинні дбати про те, що ми говоримо на поле. Зараз, коли ми говоримо, я повинен піклуватися про те, що говорю. Уявіть, якби я був би суддею", – поділився Вебо у коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, напередодні суддівську бригаду з Румунії звинуватили у расизмі і головний тренер Башакшехіра Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. В підсумку, матч дограли, Істанбул був розбитий 5:1.

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