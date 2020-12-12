"Когда я сейчас вижу свое лицо на том видео, свои действия – вау, я был очень агрессивен. Я сам не захотел бы оказаться в той ситуации и идти против самого себя, потому что я был очень агрессивным. Я впервые вижу свое лицо таким. Я даже не помню, чтобы ситуация была такой.

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В той ситуации было очень легко сказать: "Третьего парня, удаляй его. Ну, этого парня, удаляй. Ты, ты". Это легко. Но ему также было легко сказать то, что он в результате сказал. Но почему именно это слово?

Было очень трудно услышать это от судьи. Это шок. От парня, который должен был контролировать все подобные ситуации. Четвертый судья на игре Лиги чемпионов. Это высокий уровень, и на высоком уровне нам нужны соответствующие люди. Мы должны заботиться о том, что мы говорим на поле. Сейчас, когда мы говорим, я должен заботиться о том, что говорю. Представьте, если бы я был бы судьей", – поделился Вебо в комментарии Daily Mail.

Напомним, накануне судейскую бригаду из Румынии обвинили в расизме и главный тренер Башакшехира Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. В итоге, матч доиграли, Истанбул был разбит 5:1.

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