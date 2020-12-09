Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група D

Аякс – Аталанта – 0:1

Гол: Мурієль, 85

Вилучення: Гравенберх, 79 (Аякс, друга жовта)

Мітьюлланд – Ліверпуль – 1:1

Голи: Шольц, 62 (пенальті) – Салах, 1

Група H

ПСЖ – Істанбул Башакшехір – 5:1

Голи: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (пенальті), 62 – Топал, 57

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Рівний матч в Амстердамі цілком міг завершитися як тріумфом, так і фіаско господарів. Зрештою, долю протистояння з Аталантою вирішив один м'яч. "Аяксиди" спочатку не скористалися жодним зі своїх моментів, потім втратили Гравенберха через вилучення і проґавили атакувальний випад бергамасків на 85-й хвилині. Це Фройлер пасом із центрального кола вивів Луїса Мурієля фактично на побачення з Онана, колумбієць обіграв кіпера та спрямував "смугастого" в порожні ворота. Як наслідок, мінімальна перемога "Богині" та другий поспіль вихід в плей-офф ЛЧ для команди Гасперіні.

А в Данії напіврезервний склад Ліверпуля шокував господарів уже на 55-й секунді. Спрацював пресинг "червоних" у центрі поля: хавбек "вовків" під тиском відкинув м'яч назад, а етнічного українця Святченка протиснув Мохамед Салах і з ноткою курйозу переграв голкіпера в ближньому бою. Та надалі мерсисайдці свій успіх не зуміли розвинути. Більше того, лише дивом уникли ганьби. Тиск Мітьюлланда дозволив данцям зрівняти рахунок у другому таймі – Александр Шольц забив із 11-метрової позначки. А на 77-й центрбек "вовків" взагалі оформив дубль, але суддівська бригада десь угледіла офсайд і взяття воріт скасувала. На 90-й, однак, рефері повернув борг Мітьюлланду – гол Мінаміно скасували не за менш дивних обставин.

Нарешті в скандальному протистоянні Парижа та Стамбула французький гранд не залишив жодного шансу чемпіону Туреччини. Матч став бенефісом Неймара, який встиг оформити хет-трик. Спочатку бразилець отримав пас від Верратті перед штрафним, класно обіграв оборонця і за красивою дугою відправив м'яч у дальній кут. Потім завершив блискавичну контратаку парижан, реалізувавши вихід віч-на-віч після мудрої передачі Мбаппе. А на старті другого тайму Ней обігрався із Ді Марією і розкішно поклав із лінії карної зони. Заспів партнера підтримав і Кіліан Мбаппе. У першій половині чемпіон світу реалізував одинадцятиметровий, а на 62-й хвилині той же Ді Марія вивів його пасом ледь не на порожні ворота. За п'ять хвилин до цього Мехмет Топал оформив гол престижу в атаці другим темпом після кутового.

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