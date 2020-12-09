ПСЖ – Башакшехір: Вебо називав арбітрів матчу "циганами" – шокуючі деталі расистського скандалу в Лізі чемпіонів
З'явились нові подробиці скандалу на расистському підґрунтті під час поєдинку Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбул Башакшехіром.
Румунський журналіст Емануель Рошу у своєму твіттері зазначив, що джерела, близькі до бригади арбітрів, стверджують, що П'єр Вебо називав суддів "циганами" ще з 2-ї хвилини матчу.
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Окрім того, слово "чорний" на адресу помічника наставника Істанбул Башакшехіра вживав не Себастьян Колтеску, а інший член бригади Октавіан Совре.
Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Колтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.
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