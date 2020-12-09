З'явились нові подробиці скандалу на расистському підґрунтті під час поєдинку Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбул Башакшехіром.

Румунський журналіст Емануель Рошу у своєму твіттері зазначив, що джерела, близькі до бригади арбітрів, стверджують, що П'єр Вебо називав суддів "циганами" ще з 2-ї хвилини матчу.

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Окрім того, слово "чорний" на адресу помічника наставника Істанбул Башакшехіра вживав не Себастьян Колтеску, а інший член бригади Октавіан Совре.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Колтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020