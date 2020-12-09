Міністр спорту Румунії Іонуц Строе висловився щодо скандального інциденту в матчі ПСЖ – Істанбул Башакшехір, до якого причетний його співвітчизник – суддя Себастьян Кольцеску.

"Спорт – це про щось зовсім інше, це робота, амбіції, чесна гра. Перепрошую від імені румунського спорту за цей прикрий випадок. Розслідування УЄФА покаже нам, що насправді сталося, і тоді будуть вжиті заходи.

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Я не думаю, що ми досягаємо дипломатичного скандалу, ми всі засуджуємо подібний випадок. Цей невдалий вираз буде покараний", – наводить слова Строе Digi24.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Чолтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля.

Відзначимо, що на момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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